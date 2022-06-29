Фиала согласовал контракт с «Лос-Анджелесом» на 7 лет и 55,3 миллиона долларов

Нападающий Кевин Фиала согласовал условия нового контракта с «Лос-Анджелесом». Он заключит договор на семь лет, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

За этого время 25-летний швейцарец заработает 55,3 миллиона долларов. Кэпхит договора — 7,9 миллиона в год.

29 июня «Лос-Анджелес» выменял права на форварда у «Миннесоты» в обмен на выбор в первом раунде драфта-2022 и защитника-проспекта Брока Фэйбера.

В прошедшем сезоне Фиала установил личный рекорд результативности, набрав 85 (33+52) очков в 82 встречах. В плей-офф на его счету 3 результативные передачи в 6 матчах.