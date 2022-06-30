Журналист The Athletic заявил, что генменеджер «Питтсбурга» «выроет себе могилу» подписав новый контракт с Малкиным

Журналист The Athletic Джош Йохе рассказал, что думает о возможном продлении контракта российского нападающего «Питтсбург» Евгения Малкина.

«Если из-за Хекстолла (генеральный менеджер «Пингвинов», — прим. «СЭ») Малкин останется в команде уже слишком долго, конечно, Рон просто выкопает себе могилу. Время Кросби и Малкина было невероятным. Она оправдала значительную шумиху вокруг себя, а затем и преумножила ее. Это была золотая эра хоккея «Питтсбурга». Это была яркая вспышка. Сейчас у «Питтсбурга» предстоит самое тяжелое время», — цитирует Йохе The Athletic.

Малкин выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. В составе «Пингвинз» хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли.

В сезоне-2021/22 форвард провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 играх.

Восьмилетний контракт Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом.