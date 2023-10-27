Браннстрему потребовалась помощь врачей после силового приема от Клаттербака

Защитник «Оттавы» Эрик Браннстрем на носилках покинул лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». 24-летнему шведу потребовалась помощь врачей после силового приема от нападающего Паскаля Клаттербака.

Браннстрем больше не вернулся в игру. В этой встрече он провел на льду 7 минут 37 секунд.

Матч закончился победой «Айлендерс» со счетом 3:2.