«Детройт» провел предварительные переговоры о новом контракте с Ларкиным

«Детройт» намерен продлить контракт с капитаном команды Диланом Ларкиным. Генеральный менеджер клуба Стив Айзерман уже провел встречу с игроком и обозначил намерения «Ред Уингз», сообщает The Athleitc.

Действующий контракт Ларкина с клубом рассчитан еще на сезон. По нему он получает в среднем 6,1 миллиона долларов.

Официально продлить контракт с клубом форвард сможет после 13 июля 2022 года. Максимально возможный срок нового соглашения — 8 лет.

Ларкин был выбран «Детройтом» на драфте 2004 года под общи 15-м номером в первом раунде.

Всего он провел в лиге 504 матча, в которых набрал 358 (147+211) очков.