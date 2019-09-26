«Бостон» заключил контракт с Петровиком

«Бостон» подписал контракт на год с защитником Алексом Петровиком. 27-летний игрок заработает 700 тысяч долларов, сообщает Capfriendly.

«Брюинз» сразу выставили его на драфт отказов, чтобы иметь возможность отправить в АХЛ. В прошлом Петровик выступал за «Эдмонтон» и «Флориду» и в общей сложности провел 35 матчей, отметившись 2 голевыми передачами.

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