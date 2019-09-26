НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Бостон» заключил контракт с Петровиком

20:41
Теги:

«Бостон» подписал контракт на год с защитником Алексом Петровиком. 27-летний игрок заработает 700 тысяч долларов, сообщает Capfriendly.

«Брюинз» сразу выставили его на драфт отказов, чтобы иметь возможность отправить в АХЛ. В прошлом Петровик выступал за «Эдмонтон» и «Флориду» и в общей сложности провел 35 матчей, отметившись 2 голевыми передачами.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир