«Бостон» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Брюинз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Бостон» с 84 очками лидирует в Восточной конференции. «Вегас» идет пятым в Западной конференции — 73 очка.