Овечкин забросил шайбу в проигранном матче «Вашингтона» с «Бостоном»

«Бостон» переиграл «Вашингтон» в 3-м матче первого раунда плей-офф НХЛ (3:2 ОТ). В основное время команды обменялись двумя шайбами. Победитель определился в серии пенальти.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Гол стал для него 800-м в карьере. Российский вратарь Илья Самсонов отразил 40 из 43 бросков по своим воротам.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Брюинз».

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Бостон» — «Вашингтон» — 3:2 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Овечкин — 1 (бол., Манта), 28:21 — 0:1. Холл — 2 (Смит, Миллер), 29:17 — 1:1. Дауд — 2 (Хэтэуэй), 38:15 — 1:2. Маршан — 2 (бол., Бержерон, Макэвой), 51:32 — 2:2. Смит — 1, 85:48 — 3:2.

Вратари: Раск — Самсонов.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 43 (10+11+3+19) — 37 (4+16+9+8).

Наши: — - Кузнецов (26.41/1/0), Овечкин (27.54/4/0), Орлов (32.08/4/-1).

20 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 2-1.