Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере в НХЛ. Видео

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона». Этот гол стал для него 800-м в карьере: 730 в регулярных чемпионатах и 70 в Кубке Стэнли.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин стал шестым игроком, который достиг этой отметки. Ранее забросили не менее 800 шайб Марк Мессье (803), Яромир Ягр (844), Бретт Халл (844), Горди Хоу (869) и Уэйн Гретцки (1016).