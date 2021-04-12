Голевые передачи Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Бостон»
04:42
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 8:1.
Российские игроки столичного клуба Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче.
После этого матча «Вашингтон» с 58 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 48 очками — на четвертой строчке.
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