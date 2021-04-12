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«Питтсбург» победил «Нью-Джерси»

04:40
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:2.

На шайбы Майлза Вуда и Пи-Кей суббана гости ответили дублями Джейка Гюнцеля и Колтона Севьюра, еще одна шайба на счету Брайана Раста. Белорусский форвард «Дэвилз» Егор Шарангович завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

После этого матча «Питтсбург» с 56 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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