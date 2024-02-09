«Нью-Джерси» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» на выезде победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» вышел на 10-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 53 очками в 51 матче.

«Нью-Джерси» идет на 11-й строчке «Востока» с 53 очками в 49 играх.

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