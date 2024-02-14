«Бостон» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в серии буллитов проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

За «Лайтнинг» забили Эрик Чернак, Никита Кучеров и Бэейден Пойнт (победный буллит). У «Брюинз» отличились Чарли Макэвой и Джеймс ван Римсдайк.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте