«Бостон» на своем поле сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 6 на 7 января. Встреча пройдет на «ТД-гарден» — спортивной арене в Бостоне, США . Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Бостон» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».