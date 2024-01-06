«Коламбус» на своем поле сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 6 на 7 января. Встреча пройдет на «Нейшенуайд-арене» в Колумбусе, Огайо, США.. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».