«Коламбус» — «Миннесота»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
Видеотрансляция матча НХЛ «Коламбус» — «Миннесота» 7 января во Вконтакте начнется в 03.00
«Коламбус» на своем поле сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 6 на 7 января. Встреча пройдет на «Нейшенуайд-арене» в Колумбусе, Огайо, США.. Начало — в 03.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|37
|26
|11
|53
|2
|Каролина
|39
|22
|17
|48
|3
|Айлендерс
|38
|18
|20
|46
|4
|Нью-Джерси
|37
|21
|16
|44
|5
|Филадельфия
|38
|19
|19
|44
|6
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|7
|Вашингтон
|37
|18
|19
|42
|8
|Коламбус
|40
|13
|27
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|23
|14
|52
|2
|Флорида
|38
|24
|14
|50
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|40
|19
|21
|43
|5
|Детройт
|39
|19
|20
|42
|6
|Монреаль
|38
|16
|22
|37
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|34
|14
|20
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|38
|25
|13
|54
|2
|Колорадо
|39
|25
|14
|53
|3
|Даллас
|37
|22
|15
|49
|4
|Нэшвилл
|39
|21
|18
|43
|5
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|6
|Сент-Луис
|37
|19
|18
|39
|7
|Миннесота
|37
|16
|21
|36
|8
|Чикаго
|39
|11
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|38
|24
|14
|51
|2
|Вегас
|39
|22
|17
|49
|3
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|46
|4
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|5
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|6
|Калгари
|38
|17
|21
|39
|7
|Анахайм
|38
|13
|25
|27
|8
|Сан-Хосе
|39
|9
|30
|21
Результаты / календарь
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31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Чикаго
|4 : 2
|6.01
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|2 : 6
|6.01
|06:00
|
Анахайм – Виннипег
|1 : 3
|6.01
|21:00
|
Филадельфия – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|64
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|39
|64
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|37
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|27
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|38
|25
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
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