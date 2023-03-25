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Сегодня, 22:38

«Бостон» обыграл «Тампу» в матче НХЛ

Мария Гусева
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«Бостон» — «Тампа».
Фото USA Today Sports

«Бостон» на своем льду обыграл «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Брюинз» одержали шестую победу подряд.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй. За «Лайтнинг» отличился Виктор Хедман.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.

«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 117 очков. «Тампа-Бэй» располагается на 6-й строчке — 90 очков.

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Бержерон — 27 (бол., Маршан, Линдхольм), 6:46 — 1:0. Хедман — 8 (мен., Белльмар, Киллорн), 9:30 — 1:1. Хэтэуэй — 12 (Грызлик, Носек), 37:32 — 2:1.

Вратари: Ульмарк — Василевский (59:01).

Штраф: 17 — 21.

Броски: 34 (10+11+13) — 27 (5+11+11).

Наши: Орлов (23.42/3/-1) — Кучеров (20.18/3/0), Сергачев (25.28/4/0).

25 марта. Бостон. TD Garden.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 46 24 100
2 Нью-Джерси 72 45 27 98
3 Рейнджерс 72 42 30 94
4 Айлендерс 73 37 36 83
5 Питтсбург 72 35 37 80
6 Вашингтон 73 34 39 76
7 Филадельфия 72 28 44 68
8 Коламбус 71 23 48 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 72 56 16 117
2 Торонто 71 43 28 95
3 Тампа-Бэй 74 42 32 90
4 Флорида 72 36 36 79
5 Оттава 72 35 37 75
6 Баффало 71 34 37 74
7 Детройт 72 31 41 71
8 Монреаль 72 28 44 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 72 39 33 92
2 Миннесота 72 41 31 91
3 Колорадо 71 42 29 90
4 Виннипег 73 41 32 85
5 Нэшвилл 70 36 34 80
6 Сент-Луис 71 32 39 70
7 Аризона 73 27 46 66
8 Чикаго 71 24 47 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 72 45 27 96
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 72 41 31 90
4 Сиэтл 71 39 32 86
5 Калгари 73 32 41 79
6 Ванкувер 71 32 39 69
7 Анахайм 72 23 49 56
8 Сан-Хосе 72 19 53 53
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Коламбус – Айлендерс
5 : 4 ОТ
25.03 02:00
Баффало – Нью-Джерси
 5 : 4
25.03 04:00
Колорадо – Аризона
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25.03 20:00
Филадельфия – Детройт
 3 : 0
25.03 20:00
Бостон – Тампа-Бэй
 2 : 1
25.03 21:00
Нэшвилл – Сиэтл
 - : -
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Лос-Анджелес – Виннипег
 - : -
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 74 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 72 49
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 71 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 44 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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