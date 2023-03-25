«Филадельфия» дома победила «Детройт»
«Филадельфия» дома обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
Шайбы забросили Киффер Беллоуз, Скотт Лоутон и Тайсон Форстер.
После 72 матчей «Филадельфия» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 68 очков. «Детройт» идет 13-м — 71 очко.
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«Филадельфия» — «Детройт» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Беллоуз — 3 (Типпетт, Лотон), 30:10 — 1:0. Лотон — 19 (Ристолайнен), 39:24 — 2:0. Форстер — 3 (п.в., Фараби, Кэйтс), 58:41 — 3:0.
Вратари: Харт — Неделькович (56:30 — 58:41).
Штраф: 14 — 6.
Броски: 22 (6+8+8) — 29 (8+8+13).
Наши: Замула (10.24/1/0), Проворов (22.45/0/+2) — -.
25 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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|25.03
|02:00
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Коламбус – Айлендерс
|5 : 4 ОТ
|25.03
|02:00
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Баффало – Нью-Джерси
|5 : 4
|25.03
|04:00
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Колорадо – Аризона
|3 : 1
|25.03
|20:00
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Филадельфия – Детройт
|3 : 0
|25.03
|20:00
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Бостон – Тампа-Бэй
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|25.03
|21:00
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Нэшвилл – Сиэтл
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|25.03
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Лос-Анджелес – Виннипег
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Калгари – Сан-Хосе
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