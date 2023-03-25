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Сегодня, 22:33

«Филадельфия» дома победила «Детройт»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Филадельфия» дома обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Шайбы забросили Киффер Беллоуз, Скотт Лоутон и Тайсон Форстер.

После 72 матчей «Филадельфия» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 68 очков. «Детройт» идет 13-м — 71 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Детройт» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Беллоуз — 3 (Типпетт, Лотон), 30:10 — 1:0. Лотон — 19 (Ристолайнен), 39:24 — 2:0. Форстер — 3 (п.в., Фараби, Кэйтс), 58:41 — 3:0.

Вратари: Харт — Неделькович (56:30 — 58:41).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 22 (6+8+8) — 29 (8+8+13).

Наши: Замула (10.24/1/0), Проворов (22.45/0/+2) — -.

25 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Филадельфия Флайерз
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