«Бостон» повторил рекорд НХЛ по победам в регулярном чемпионате

«Бостон» обыграл «Нью-Джерси» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, клуб повторил рекорд НХЛ по числу побед в одном регулярном чемпионате. Команда победила в 62-й раз в текущем турнире. Ранее такое достижение устанавливали «Детройт» в сезоне-1995/96 и «Тампа» в сезоне-2018/19.

«Бостон» досрочно стал победителем регулярного чемпионата, набрав 129 очков в 79 играх.