«Бостон» переиграл на выезде «Виннипег»
06:45
«Виннипег» уступил «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Бостон» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Лайне — 18 (Элерс, Пионк), 6:06 — 1:0. Бержерон — 22 (бол., Маршан, Пастрняк), 19:07 — 1:1. Дебраск — 16 (бол., Пастрняк, Краг), 43:07 — 1:2.
Вратари: Броссуа (58:32) — Раск.
Штраф: 35 — 39.
Броски: 38 (12+11+15) — 25 (15+4+6).
Наши: Куликов (17.18/3/+1) — -.
1 февраля. Виннипег. Bell MTS Place
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