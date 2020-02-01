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«Бостон» переиграл на выезде «Виннипег»

06:45

«Виннипег» уступил «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Бостон» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Лайне — 18 (Элерс, Пионк), 6:06 — 1:0. Бержерон — 22 (бол., Маршан, Пастрняк), 19:07 — 1:1. Дебраск — 16 (бол., Пастрняк, Краг), 43:07 — 1:2.

Вратари: Броссуа (58:32) — Раск.

Штраф: 35 — 39.

Броски: 38 (12+11+15) — 25 (15+4+6).

Наши: Куликов (17.18/3/+1) — -.

1 февраля. Виннипег. Bell MTS Place

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