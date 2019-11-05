«Бостон» обыграл «Питтсбург», Малкин сделал голевую передачу

«Бостон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4). Для «Брюинз» это шестая победа кряду.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Питтсбург» — 6:4 (2:0, 1:4, 3:0)

Голы: Дебраск — 3, 5:24 — 1:0. Маршан — 9 (Пастрняк, Хара), 13:05 — 2:0. Пастрняк — 14 (Маршан, Карло), 24:22 — 3:0. Кахун — 3 (Маккэн, Шульц), 25:35 — 3:1. Бьюгстад — 1 (Летанг, Дюмулин), 29:56 — 3:2. Раст — 2 (Малкин, Гальченюк), 35:59 — 3:3. Марино — 1, 39:57 — 3:4. Краг — 2 (Маршан, Крейчи), 48:14 — 4:4. Маршан — 10, 58:03 — 5:4. Бержерон — 7 (п.в., Крейчи, Маршан), 59:46 — 6:4.

Вратари: Галак — Мюррей (Джерри, 24:22, 58:45 — 59:46).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (10+6+10) — 44 (9+21+14).

Наши: — - Малкин (15.11/1/-2).

5 ноября. Бостон. TD Garden.

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