Журналист The Athletic рассказал о ходе переговоров между Малкиным и «Питтсбургом»

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн рассказал о ситуации с контрактом нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«С момента окончания сезона между «Пингвинз» и представители Малкина ведется постоянный диалог, но я чувствую, что переговоры все еще ждут своего переломного момента.

Окружение Малкина представили руководству «Питтсбурга» несколько вариантов, но пока ни один из них не двигает переговоры в нужном направлении.

Я думаю, что в конечном итоге договор будет заключен. Малкин немного уступит по условиям, пока зарплата будет на уровне», — приводит слова Лебрюна The Athletic.

По 8-летнему контракту, который истекает этим летом, хоккеист получал 9,5 миллиона долларов в год.

В сезоне-2021/22 Малкин провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх. «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 3-4.

35-летний российский форвард выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. Вместе с «Пингвинз» он выиграл три Кубка Стэнли.