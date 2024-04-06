«Бостон» и «Флорида» сыграют в матче НХЛ 6 апреля

«Бостон» и «Флорида» 6 апреля встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ на льду спортивного комплекса «ТД-гарден». Игра начнется в 22.30 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция противостояния «Бостон» — «Флорида» бесплатно и в прямом эфире пройдет в хоккейных сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый / второй / третий.

Следить за ключевыми событиями игры «Брюинз» и «Пантерз» в матч-центре «СЭ».

«Бостон» набрал 105 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции после 77 матчей. «Флорида» — четвертая строчка (101 балл) на Востоке после 77 игр.

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