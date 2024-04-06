Канарейкин: «Даже если «Вашингтон» выйдет в плей-офф, далеко он не прошагает»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин ответил на вопрос, сможет ли «Вашингтон» выйти в плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

«Даже если команда выйдет, мы понимаем, что далеко она не прошагает. А по сезону видно, что не забивает Овечкин — команда выдавала серию. Сейчас, наоборот, пошла результативная серия у Александра — команда не может добиться победы. Поэтому давайте пожелаем Овечкину успехов, а дальше будет видно, что там будет с «Вашингтоном», — цитирует Канарейкина LiveResult.ru.

На данный момент «Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 76 матчах. Отставание от зоны плей-офф составляет 1 очко.