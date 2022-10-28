«Бостон» обыграл «Детройт». Пастрняк и Маршан набрали по 3 очка

«Бостон» выиграл у «Детройта» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Брюинз» одержали четвертую победу подряд.

Нападающий Брэд Маршан отметился двумя голами и голевой передачей. Также 3 очка набрал Давид Пастрняк, который сделал две голевые передачи и забросил одну шайбу.

«Бостон» с 14-ю очками лидирует в Восточной конференции. «Детройт» занимает 12-е место — 8 очков.