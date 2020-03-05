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Больше Проворова за первые четыре года в НХЛ забивали только шесть защитников из Европы

10:12
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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:2). На его счету гол и результативная передача.

За первые четыре года в НХЛ Проворов забросил 42 шайбы. Больше него за этот отрезок только у шести европейских защитников. Лидером является Расмус Ристолайнен из «Баффало» (82). У Сандиса Озолиньша (56) третий результат.

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