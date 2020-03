Больше Проворова за первые четыре года в НХЛ забивали только шесть защитников из Европы

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:2). На его счету гол и результативная передача.

За первые четыре года в НХЛ Проворов забросил 42 шайбы. Больше него за этот отрезок только у шести европейских защитников. Лидером является Расмус Ристолайнен из «Баффало» (82). У Сандиса Озолиньша (56) третий результат.

Giving the @NHLFlyers some insurance with 4-2 marker vs the Capitals tonight, Ivan Provorov moved into a tie for 7th on this all-time list of European-born players with defencemen as their primary position pic.twitter.com/9t7mn1oE6L