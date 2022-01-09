Болельщики «Голден Найтс» тепло поприветствовали Флери, который впервые приехал в Лас-Вегас после перехода в «Чикаго»
06:34
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встретится с «Вегасом».
Для вратаря «Блэкхокс» Марк-Андре Флери это первый матч в Лас-Вегасе после перехода в чикагский клуб. Местные болельщики тепло поприветствовали канадского голкипера.
37-летний канадец выступал за «Вегас» с 2017 по 2021 год, после чего перешел в «Чикаго». Вместе с «Голден Найтс» Флери дошел до финала Кубка Стэнли-2018.
Forever a Fortress Flower ? #VegasBorn pic.twitter.com/U3Yh3LAJM2— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) January 9, 2022
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