Сергачев признан третьей звездой матча с «Бостоном»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:5).

В игре против «Брюинз» россиянин сделал две результативных передачи.

Первой звездой встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, на счету которого дубль в ворота «Тампы». Вторая звезда — еще один форвард «Брюинз» Брэд Маршан, который также забросил две шайбы.