Сергачев признан третьей звездой матча с «Бостоном»
06:10
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:5).
В игре против «Брюинз» россиянин сделал две результативных передачи.
Первой звездой встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, на счету которого дубль в ворота «Тампы». Вторая звезда — еще один форвард «Брюинз» Брэд Маршан, который также забросил две шайбы.
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