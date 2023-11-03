Бобровский — о матче с «Детройтом»: «Мы наладили взаимодействие и атмосферу в раздевалке»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу команды над «Детройт Ред Уингз» (2:0) и 650-ю сыгранную игру в своей карьере в НХЛ. В этой встрече он отразил все 22 броска «Детройта».

«Я думаю, что все мы сейчас сосредоточены на турнирной таблице, а эта команда впереди нас. Мы должны их догнать.

Постепенно у нас все налаживается. Мы наладили взаимодействие и атмосферу в раздевалке. Здорово быть частью этого", — цитирует Бобровского официальный сайт «Флориды».