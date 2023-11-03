«Детройт» — «Флорида»: видеообзор матча

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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский защитник Дмитрий Куликов отметился голевой передачей. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 22 броска и был признан первой звездой встречи.

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