Бобровский признан первой звездой матча с «Детройтом»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:0).

35-летний россиянин отразил 22 броска по воротам. Второй звездой признан форвард «Пантерз» Стив Лоренц, который забил один гол. Третья звезда — вратарь «Рэд Уингз» Джеймс Раймер, отразивший 25 бросков из 26.

В текущем сезоне Бобровский провел 8 матчей, один раз сыграв на ноль при 91,3 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.51.