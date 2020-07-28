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Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи» — приз игроку, который принимает активное участие в общественной жизни

08:15
Номинанты на «Кинг Клэнси Трофи». Фото nhl.com
Номинанты на «Кинг Клэнси Трофи». Фото nhl.com
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Стали известны претенденты на награду «Кинг Клэнси Трофи». Приз вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Каждый клуб представлен одним кандидатом. От «Флориды» выдвинут голкипер Сергей Бобровский, он проводит первый сезон в команде. Финалистов объявят в начале августа. Победитель получит 25 000 долларов от лиги на благотворительность или благотворительные учреждения по своему выбору.

В прошлом сезоне обладателем награды стал нападающий «Питттсбурга» Джейсон Зукер.

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