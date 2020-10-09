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Бобби Райан подпишет годичный контракт с «Детройтом»

19:21
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«Детройт» согласовал условия контракта с нападающим Бобби Райаном. Форвард подпишет контракт на год с зарплатой в 1 миллион долларов, сообщает в Twitter журналист Крис Кастанс.

Ранее «Оттава» выкупила контракт нападающего, который стал обладателем «Мастертон Трофи». Часть чемпионата Райан пропустил из-за того, что проходил курс лечения от алкоголизма.

У Райана оставалось два года по действующему соглашению с зарплатой 7,25 миллиона долларов.

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