Бобби Райан подпишет годичный контракт с «Детройтом»

«Детройт» согласовал условия контракта с нападающим Бобби Райаном. Форвард подпишет контракт на год с зарплатой в 1 миллион долларов, сообщает в Twitter журналист Крис Кастанс.

Ранее «Оттава» выкупила контракт нападающего, который стал обладателем «Мастертон Трофи». Часть чемпионата Райан пропустил из-за того, что проходил курс лечения от алкоголизма.

У Райана оставалось два года по действующему соглашению с зарплатой 7,25 миллиона долларов.