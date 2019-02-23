Боб Николсон: "Разочарованы решением НХЛ, это первый подобный фол со стороны Макдэвида"

Управляющий директор "Эдмонтона" Боб Николсон выразил несогласие с решением НХЛ дисквалифицировать форварда "нефтяников" Коннора Макдэвида на две игры. Наказание в адрес игрока последовало за удар в голову защитника "Айлендерс" Ника Ледди. Также Макдэвид потеряет около 134 тысяч долларов.

– Мы разочарованы решением НХЛ, - цитирует Николсона NBC Sports. - Это первое подобное нарушение со стороны Коннора. Все знают, что Макдэвид – опытный хоккеист. Он четко объяснил, что произошло до того, как случилось столкновение с Ледди. Сначала Коннор попал в грудь соперника и только потом зацепил голову, но попадание было незначительным.

В текущем сезоне Коннор Макдэвид сыграл в 58 встречах за "Эдмонтон", в которых сумел забросить 32 шайбы и отдать 53 результативные передачи.

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