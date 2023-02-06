Бенн проведет тысячный матч за «Даллас» в НХЛ

Форвард «Далласа» Джейми Бенн поделился ожиданиями от тысячного матча в НХЛ.

«Я думаю, что самое лучшее во всем этом то, что я сделал это с одной командой. Я очень горжусь тем, что надеваю этот свитер каждый вечер, и я думаю, что это, вероятно, самое особенное для меня», — приводит слова Бенна официальный сайт НХЛ.

Матч «Даллас» — «Анахайм» станет тысячным для 33-летнего канадца в лиге. На его счету 813 (348+465) очков.