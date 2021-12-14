Бэкстрем: «У Овечкина получается просто фантастическое начало сезона»

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем прокомментировал игру партнера по команде Александра Овечкина в текущем сезоне.

«На сколько передач в сезоне он идет? На 70? Это просто сумасшествие! Мы привыкли называть Ови «голевой машиной», но сейчас он к тому же и машина по производству голевых пасов. Он невероятен! Шайба буквально притягивается к нему в зоне атаки. И ведь это не случайные передачи — он не раз и не два просто выводил партнеров на пустые ворота. Соперники слишком уважают его бросок. Они перекрывают пути к воротам, но тем самым открывают пути для передач. Что, впрочем, не мешает ему и забивать тоже, и делать по 10 бросков за игру. В целом, у Ови получается просто фантастическое начало сезона. Что сказать, Русская Машина!» — приводит слова Бэкстрема официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел 28 матчей, в которых набрал 44 (20+24) очка. Россиянин отстает в гонке бомбардиров от Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида на одно очко.