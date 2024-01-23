Бедард пропустит еще минимум 6 недель из-за перелома челюсти

Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон сообщил о сроках восстановления нападающего «Блэкхокс» Коннора Бедарда.

«Он опустошен тем, что не может играть, но он находится на пути к выздоровлению. Процесс восстановления, вероятно, продлится как минимум шесть недель», — приводит слова Ричардсона официальный сайт НХЛ.

18-летний канадец получил перелом челюсти в матче против «Нью-Джерси» (2:4) 6 января. Травма Бедарда случилась в результате силового приема защитника «дьяволов» Брендана Смита. С того момента хоккеист пропустил восемь матчей своей команды.

В текущем сезоне Бедард набрал 33 (15+18) очка в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ.