Кожевников считает, что автогол Малкина не повлиял на поражение «Питтсбурга»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» прокомментировал автогол нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:5).

«Разве он мало сделал для команды? Такое в хоккее у всех бывает. Как будто до этого никто автоголом не отличался. Со всеми когда-либо это происходило. Шайба не так легла, и он неудачно ее обработал. Ничего страшного не произошло. Команда же не 3:2 проиграла, а 5:2. Причем тут Малкин? Надо было больше забивать», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

После этого матча «Питтсбург» с 48 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 49 очками — на девятой строчке «Запада».