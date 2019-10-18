НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Первой звездой стал нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал, который оформил дубль в матче с «Виннипегом» (3:1). Второй звездой признан форвард «Баффало» Кейси Миттельштадт, на счету которого два гола и голевая передача в игре с «Лос-Анджелесом» (3:0).

Третьей звездой назван защитник «Монреаля» Виктор Мете. Он отличился в матче с «Миннесотой» (4:0) заброшенной шайбой, которая стала для него первой в карьере.