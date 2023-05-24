Барбашев забросил пятую шайбу в этом Кубке Стэнли

«Вегас» удвоил преимущество в третьем матче финала Западной конференции против «Далласа».

На 6-й минуте голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Он реализовал большинство «Голден Найтс» и забросил свою 5-ю шайбу в этом плей-офф.