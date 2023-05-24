«Вегас» в третий раз обыграл «Даллас» в финале Западной конференции

«Вегас» выиграл у «Далласа» в третьем матче финальной серии Западной конференции — 4:0. Счет в серии стал 3-0.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев в этой встрече отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами.

Четвертый матч в серии состоится 26 мая. Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

«Даллас» — «Вегас» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голы: Маршессо — 7 (Айкел, Барбашев), 1:11 — 0:1. Барбашев — 5 (бол., Руа), 5:57 — 0:2. Каррье — 1 (Блюгерс, Колесар), 7:10 — 0:3. Пьетранджело — 1 (Барбашев, Руа), 28:28 — 0:4.

Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 7:10) — Хилл.

Штраф: 35 — 6.

Броски: 34 (11+9+14) — 16 (10+4+2).

Наши: Дадонов (2.52/0/0) — Барбашев (16.55/1/+2).

24 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 0-3.