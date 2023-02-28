Барбашев: «Для меня важно, что я могу принести «Вегасу» еще больше пользы»
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев поделился мнением о переходе в клуб.
«Приехать сюда, в Вегас, где команда побеждает, — это потрясающе. Для меня действительно важно, что я могу принести еще больше пользы команде», — приводит слова Барбашева пресс-служба клуба.
26 февраля «Сент-Луис» обменял 27-летнего россиянина на 20-летнего канадского нападающего Зака Дина. Барбашев выступал за «Блюз» с сезона-2016/17, когда он дебютировал в НХЛ.
В текущем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах.
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