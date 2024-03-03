«Баффало» дома разгромил «Вегас»

«Баффало» дома разгромил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У хозяев сделал дубль Дилан Козенс, по одной шайбе у Земгуса Гиргенсонса, Кейси Миттельштадта, Кайла Окпосо, Оуэн Пауэр и Джефф Скиннер. У гостей забили Брендан Бриссон и Уильям Карлссон.

«Баффало» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 62 очками в 61 матче.

«Вегас» идет на шестой строчке «Запада» с 73 очками в 61 игре.