«Баффало» на своем льду сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 12 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Кибэнк-центр в Буффало, Нью-Йорк, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Баффало» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Баффало» занимает сейчас 19-е место в таблице Восточной конференции, набрав 79 очков. «Вашингтон» идет на 8-й строчке «Востока», имея в своем активе 85 очков. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.