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Голы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Баффало»

04:28
&amp;quot;Вашингтон&amp;quot; обыграл &amp;quot;Баффало&amp;quot;. Фото ХК &quot;Вашингтон&quot;.
&amp;quot;Вашингтон&amp;quot; обыграл &amp;quot;Баффало&amp;quot;. Фото ХК &quot;Вашингтон&quot;.
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«Вашингтон» обыграл «Баффало» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей голами отметились россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Дмитрий Орлов набрал очко за результативную передачу.

Для Овечкина это 717-й гол в регулярном чемпионате НХЛ за карьеру. По этому показателю он догнал Фила Эспозито. Сейчас они делят шестое место.

«Кэпиталз» набрали 40 очков и занимают второе место в Восточном дивизионе. У «Баффало» 16 очков и последнее, восьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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