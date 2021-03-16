Голы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Баффало»

«Вашингтон» обыграл «Баффало» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей голами отметились россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Дмитрий Орлов набрал очко за результативную передачу.

Для Овечкина это 717-й гол в регулярном чемпионате НХЛ за карьеру. По этому показателю он догнал Фила Эспозито. Сейчас они делят шестое место.

«Кэпиталз» набрали 40 очков и занимают второе место в Восточном дивизионе. У «Баффало» 16 очков и последнее, восьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)