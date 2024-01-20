«Тампа» обыграла «Баффало», Кучеров не набрал очков

«Тампа» на выезде победила «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на арене «Кибэнк-центр».

За «Лайтнинг» отличились Ник Пол, Тайлер Мотт и Келвин де Хаан. Российский нападающий Никита Кучеров провел на льду 19 минут 23 секунды и не набрал очков.

У «Сэйбрз» единственный гол на счету Дилана Козенса.

«Тампа» выиграла пятый матч подряд и занимает шестое место на «Востоке», набрав 53 очка в 46 матчах. «Баффало» находится на 14-й строчке с 44 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Пол — 12 (Хагель, Чирелли), 6:14 — 0:1. Мотт — 4 (мен.), 7:06 — 0:2. Козенс — 8 (Петерка, Далин), 33:52 — 1:2. де Хаан — 3 (п.в., Хагель, Пол), 58:44 — 1:3.

Вратари: Луукконен (58:22 — 58:44, 58:56 — 59:33, 59:52) — Йоханссон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (6+6+15) — 16 (5+9+2).

Наши: — - Кучеров (19.23/0/-1).

20 января. Баффало. KeyBank Center.