«Баффало» в овертайме обыграл «Оттаву», у Соколова результативная передача

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе «Сэйбрз» отличились Анри Йокихарью, Виктор Олофссон, Тэйг Томпсон и Кейси Миттельштадт. У «Сенаторз» шайбы забросили Тим Штюцле, Дилан Гамбрелл и Клод Жиру, Егор Соколов отметился результативной передачей.

После этого матча «Баффало» с 89 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 86 очками завершила сезон на 11-й строчке.