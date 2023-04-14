«Флорида» в результативном матче уступила «Каролине»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Каролине» со счетом 4:6.

В составе «Пантерз» ассистентский хет-трик оформил Радко Гудас, у «Харрикейнз» дубль оформил Брент Бернс, по 2 (1+1) очка набрали Себастьян Ахо и Шейн Гостисбехер.

По итогам регулярного чемпионата «Флорида» с 92 очками заняла восьмое место в Восточной конференции, «Каролина» со 113 очками — на второй строчке.