«Нэшвилл» обыграл «Баффало». Вратарь Сарос сделал голевую передачу

«Нэшвилл» на выезде переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Предаторз» прервали свою трехматчевую серию поражений. «Сэйбрз» потерпели четвертое поражение подряд.

Голкипер гостей Юусе Сарос отметился одной голевой передачей.

«Сэйбрз» набрали 78 очков и идут на 10-й строчке в Западной конференции. «Баффало» с 72 очками располагается на 12-й строчке в Восточной конференции.