«Тампа» проиграла «Монреалю». Василевский сделал 17 сэйвов

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«Монреаль» на своем льду обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

Российский нападающий «Канадиенс» Денис Гурьянов отметился одной голевой передачей, как и защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

«Монреаль» набрал 62 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 6-й строчке — 90 очков.