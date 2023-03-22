«Тампа» проиграла «Монреалю». Василевский сделал 17 сэйвов
«Монреаль» на своем льду обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.
Российский нападающий «Канадиенс» Денис Гурьянов отметился одной голевой передачей, как и защитник «Тампы» Михаил Сергачев.
«Монреаль» набрал 62 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 6-й строчке — 90 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Нью-Джерси
|70
|45
|25
|97
|3
|Рейнджерс
|70
|41
|29
|92
|4
|Айлендерс
|71
|36
|35
|80
|5
|Питтсбург
|70
|34
|36
|78
|6
|Вашингтон
|71
|33
|38
|73
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|69
|25
|44
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|8
|Коламбус
|69
|21
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|Атлантический дивизион
|И
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|1
|Бостон
|69
|53
|16
|111
|2
|Торонто
|69
|42
|27
|93
|3
|Тампа-Бэй
|71
|42
|29
|90
|4
|Флорида
|70
|36
|34
|79
|5
|Оттава
|70
|34
|36
|73
|6
|Баффало
|69
|33
|36
|72
|7
|Детройт
|69
|30
|39
|69
|8
|Монреаль
|70
|27
|43
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|70
|38
|32
|89
|2
|Колорадо
|69
|41
|28
|88
|3
|Миннесота
|70
|40
|30
|88
|4
|Виннипег
|71
|39
|32
|81
|5
|Нэшвилл
|68
|34
|34
|76
|6
|Сент-Луис
|69
|31
|38
|67
|7
|Аризона
|70
|27
|43
|65
|8
|Чикаго
|70
|24
|46
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|70
|43
|27
|92
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|71
|40
|31
|88
|4
|Сиэтл
|69
|38
|31
|83
|5
|Калгари
|71
|31
|40
|77
|6
|Ванкувер
|69
|31
|38
|67
|7
|Анахайм
|70
|23
|47
|56
|8
|Сан-Хосе
|71
|19
|52
|53
Результаты / календарь
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27.03
|22.03
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|- : -
|22.03
|02:00
|
Филадельфия – Флорида
|- : -
|22.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Миннесота
|- : -
|22.03
|02:00
|
Вашингтон – Коламбус
|- : -
|22.03
|02:00
|
Баффало – Нэшвилл
|- : -
|22.03
|02:00
|
Бостон – Оттава
|- : -
|22.03
|02:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|- : -
|22.03
|02:30
|
Айлендерс – Торонто
|- : -
|22.03
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|- : -
|22.03
|03:00
|
Сент-Луис – Детройт
|- : -
|22.03
|03:30
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
|22.03
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
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|05:00
|
Анахайм – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|136
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|106
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|71
|100
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|69
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|69
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|42
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|32
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20
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