«Баффало» не просило снять Холла запрет на обмены
19:38
«Баффало» рассматривает варианты трейдов различных игроков команды. Однако в клубе не просили нападающего Тэйлора Холла снять запрет на обмены, сообщает Sportsnet.
29-летний канадец подписал контракт с «Баффало» перед началом сезона на год с зарплатой в 8 миллионов долларов.
Он провел в регулярном чемпионате 24 матча и набрал 16 (2+14) очков при показателе полезности «-13».
«Баффало» занимает последнее место в лиге, набрав 16 очков в 24 матчах.
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