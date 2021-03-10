«Баффало» не просило снять Холла запрет на обмены

«Баффало» рассматривает варианты трейдов различных игроков команды. Однако в клубе не просили нападающего Тэйлора Холла снять запрет на обмены, сообщает Sportsnet.

29-летний канадец подписал контракт с «Баффало» перед началом сезона на год с зарплатой в 8 миллионов долларов.

Он провел в регулярном чемпионате 24 матча и набрал 16 (2+14) очков при показателе полезности «-13».

«Баффало» занимает последнее место в лиге, набрав 16 очков в 24 матчах.