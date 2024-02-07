«Нью-Джерси» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» дома обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Дэвилз» забили Крис Тирни, Йеспер Братт, Доусон Мерсер, Джон Марино и Эрик Хаула. У «Эвеланш» голы на счету Микко Рантанена, Кэйла Макара и Самуэля Жирара.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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